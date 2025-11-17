El alcalde de Madrid eleva a 70 millones el retorno de la NFL

En declaraciones a la prensa, desde la Escuela Municipal de Hostelería en Santa Eugenia, Almeida ha subrayado que el retorno turístico ha sido especialmente relevante por el peso del visitante estadounidense, “un mercado esencial” para Madrid tanto por su gasto como por la duración media de sus estancias.

A su juicio, el partido ha proporcionado a la ciudad “una visibilidad extraordinaria en Estados Unidos”, y ha reivindicado la posición de Madrid en el mapa global del deporte.

“Díganme ustedes qué ciudades pueden disfrutar de un partido de la NFL, de la Fórmula 1 o de uno de los ocho mejores torneos de tenis del mundo”, ha señalado, antes de destacar que “la única capital en Europa que tiene un Gran Premio de Fórmula 1 es la ciudad de Madrid”.

Según el alcalde, este tipo de competiciones son “importantísimas en términos de imagen y retorno económico”.

