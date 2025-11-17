Polideportivo
El alcalde de Madrid eleva a 70 millones el retorno de la NFL

Madrid, 17 nov (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido el impacto económico y la proyección internacional que ha dejado en la ciudad el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu, un evento que, según ha asegurado, ha generado “más de 70 millones de euros en retorno directo” y una ocupación hotelera “superior al 90 %” durante el fin de semana.

Por EFE

En declaraciones a la prensa, desde la Escuela Municipal de Hostelería en Santa Eugenia, Almeida ha subrayado que el retorno turístico ha sido especialmente relevante por el peso del visitante estadounidense, “un mercado esencial” para Madrid tanto por su gasto como por la duración media de sus estancias.

A su juicio, el partido ha proporcionado a la ciudad “una visibilidad extraordinaria en Estados Unidos”, y ha reivindicado la posición de Madrid en el mapa global del deporte.

“Díganme ustedes qué ciudades pueden disfrutar de un partido de la NFL, de la Fórmula 1 o de uno de los ocho mejores torneos de tenis del mundo”, ha señalado, antes de destacar que “la única capital en Europa que tiene un Gran Premio de Fórmula 1 es la ciudad de Madrid”.

Según el alcalde, este tipo de competiciones son “importantísimas en términos de imagen y retorno económico”.

