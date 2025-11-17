España, junto a Georgia, Portugal y Rumanía en la Copa del Mundo de Naciones de Rugby

Esta competición es una nueva copa internacional introducida por World Rugby y aprobada por el Consejo en octubre de 2023 y se jugará en años pares aprovechando las ventanas internacionales de julio y noviembre, informó la Federación Española.

"Está diseñada para que los 12 mejores equipos situados fuera de la división superior (el Nations Championship en el que compiten Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, Italia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Japón y Fiyi) puedan tener un rodaje competitivo estable antes de su participación en la Copa del Mundo", explica la federación en una nota.

"Los equipos que competirán en el Nations Cup son Canadá, Chile, Georgia, Hong Kong China, Portugal, Rumania, España, Tonga, Uruguay, EE. UU. y Zimbabue. Además de un último conteniente, que se confirmará el 18 de noviembre de 2025 (Bélgica o Samoa) a través del Torneo de Clasificación Final de RWC 2027", señala.

Los equipos se dividirán en dos grupos regionales:

Grupo A (Europa, África y Asia): Georgia (11), España (14), Portugal (20), Rumanía (21), Hong Kong China (23) y Zimbabue (25).

Grupo B (América y Pacífico): Uruguay (15), Estados Unidos (16), Chile (18), Tonga (19), Canadá (24), y el equipo ganador del Torneo final de clasificación al Mundial (Samoa o Bélgica).

Julio (2026 y 2028): Los equipos del grupo A viajarán fuera de casa para jugar tres encuentros (cada equipo juega contra un oponente diferente en cada partido).

Noviembre (2026 y 2028): Los equipos del Pool B viajarán a Europa para otros tres encuentros.

Seis Rondas: A lo largo de seis rondas, cada equipo jugará contra todos los equipos del pool opuesto, y habrá un ganador de cada uno de los grupos al término.

Cada grupo se clasifica por separado, y se coronarán dos campeones al final de noviembre según los puntos de la competición. Cada victoria suma 4 puntos, a los que se pueden añadir punto bonus ofensivo, por anotar cuatro o más ensayos, y defensivo, por perder de siete puntos o menos.