16-33. Prescott suma cuatro anotaciones en triunfo de Dallas sobre Raiders

Con el resultado, Dallas se mantiene en el segundo lugar de la división Este de la Conferencia Nacional con cuatro triunfos, cinco derrotas y un empate; Raiders sigue en el fondo del Oeste de la Conferencia Americana, tiene dos victorias y ocho tropiezos.

En un palco del Allegiant Stadium estuvo presente el piloto español Carlos Sainz, de la escudería Williams Racing de Fórmula 1, junto a Mark Davis, dueño de los Raiders.

Además de los cuatro pases de touchdown, Prescott sumó 246 yardas. Con Las Vegas, Geno Smith pasó para 238 yardas, conectó una anotación, sufrió una intercepción y fue capturado cuatro veces.

Los Cowboys arrancaron el juego con una extraña decisión de Brian Schottenheimer, su entrenador; dejó en la banca a CeeDee Lamb y George Pickens, sus receptores estelares; el resultado fue una serie de tres jugadas sin puntos.

En la segunda ofensiva Schottenheimer reculó, envió al campo a Lamb y Pickens para establecer su ataque y sumar de tres con un gol de campo de 50 yardas que convirtió Brandon Aubrey.

Las Vegas reaccionó por la misma vía con par de patadas de tres puntos de Daniel Carlson que los puso arriba 6-3.

Dallas tuvo un segundo cuarto en modo rodillo. Maniató a la defensiva secundaria de Raiders con tres envíos de Prescott a las diagonales; el primero para CeeDee Lamb, el segundo hacia George Pickens y el tercero lo atrapó su ala cerrada, Jake Ferguson.

Antes del descanso Daniel Carlson hizo bueno otro gol de campo para enviar el juego al descanso 9-24.

El equipo de la estrella solitaria mantuvo el ritmo en el tercer cuarto que abrió con otra serie que culminó con pase de touchdown, ahora hacia Ryan Flournoy que colocó el marcador 9-31.

La ofensiva de Las Vegas despertó en el inicio del último periodo. Geno Smith estableció una serie que recorrió 62 yardas en 14 jugadas y coronó con un pase de anotación hacia Tre Tucker para acercarse 16-31.

En respuesta, la defensiva de Cowboys contribuyó con dos puntos más al lograr un safety (autoanotación), al detener a Ashton Jeanty dentro de su zona de touchdown para sellar la victoria por 16-33.

Resultados de la semana 11 de la temporada de la NFL:

Domingo 16.11: Dolphins 16-13 Commanders (TE), Bills 44-32 Buccaneers, Titans 13-16 Texans, Vikings 17-19 Bears, Giants 20-27 Packers, Steelers 34-12 Bengals, Jaguars 35-6 Chargers, Falcons 27-30 Panthers (TE), Rams 21-19 Seahawks, Cardinals 22-41 49ers, Browns 16-23 Ravens, Broncos 22-19 Chiefs, Eagles 16-9 Lions.