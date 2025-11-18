Broncos, Patriots y Colts, en camino de derrocar a Chiefs en la Conferencia Americana

Los Chiefs entraron a esta campaña con el objetivo de sumar su cuarto Super Bowl consecutivo para igualar el récord que ostentan los Buffalo Bills desde el siglo pasado, cuando llegaron al duelo por el título de la NFL en las ediciones XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, aunque cayeron en todas.

Kansas City disputó de manera consecutiva los Super Bowls LVII, LVIII y LIX, de los cuales ganó los dos primeros y perdió el de febrero pasado ante los Philadelphia Eagles.

Los Chiefs también han estado en el juego por el título de la Conferencia Americana en siete temporadas en fila, con saldo de cinco victorias (2019, 2020, 2022, 2023 y 2024) y dos caídas (2018 y 2021).

La derrota del domingo pasado 22-19 ante los Denver Broncos los tiene fuera de los puestos de playoffs; son terceros de la división Oeste de la AFC con marca de cinco ganados y cinco perdidos, algo que no ocurría desde la temporada 2015.

Dicho tropiezo también sirvió para confirmar a los Broncos, líderes de ese sector con 9-2, en ruta para ser el nuevo rey del Oeste, que los Chiefs han ganado de manera consecutiva en los recientes nueve años.

Hoy, Denver tiene un 80 por ciento de probabilidades de ganar el título de la división; Los Angeles Chargers, segundo lugar con 7-4, tienen un 13 por ciento de probabilidades; por sólo un 11 por ciento de los Chiefs.

Y mientras Kansas City, con todo y Patrick Mahomes, Travis Kelce, Chris Jones, Isiah Pacheco y sus múltiples estrellas que lo han llevado a disputar cinco de los recientes seis Super Bowls, busca las causas de su caída en desgracia, Broncos, Patriots y Colts esperan para asaltar el lugar del rey que está a punto de abdicar.

Los Broncos encontraron en Bo Nix al quarterback que promete ponerlos de vuelta en un Super Bowl una década después del triunfo de Peyton Manning en la edición 50 del duelo por el trofeo Lombardi.

El desempeño de Nix, sumado al de su defensiva, la tercera más dominante de la NFL que es liderada por Nik Bonitto, Jonathon Cooper y Zach Allen, hacen de Denver un duro contendiente para pelear por el título de la AFC.

Los New England Patriots, que dominaron las primeras dos décadas de este siglo con Tom Brady en los controles, también parece dieron con el heredero para volver a disputar la cima de la AFC y el trofeo Lombardi en Drake Maye, un chico de 23 años que comanda la liga con 2.836 yardas por envío y un 71.9 por ciento de pases conectados.

Completa la tercia de aspirantes al trono los Indianapolis Colts del quarterback Daniel Jones y el corredor Jonathan Taylor, que han hecho de la ofensiva de su equipo la más efectiva de la NFL con en yardas totales (3.969) y puntos anotados (321).

Tiempo de cambios en la Conferencia Americana. Los campeones Kansas City Chiefs agonizan fuera de puestos de playoffs y aunque conservan su grandeza como la más reciente dinastía de la NFL, un cuarto Super Bowl seguido, una octava final de la AFC en fila y un décimo título del Oeste consecutivo se ven cada vez más complicados.