El esquinero de Jets, Kris Boyd, sigue hospitalizado pero estable tras herida de bala

Según los reportes policiales, la madrugada del domingo Kris Boyd se vio involucrado en una pelea afuera de un restaurante ubicado cerca de la Séptima Avenida que terminó en un tiroteo en el que el esquinero recibió una herida de bala en el abdomen, que se alojó en uno de sus pulmones.

El jugador fue llevado al hospital, donde su estado crítico pasó a estable este martes, según informó una fuente policial.

El lunes anterior, el Departamento de Policía publicó imágenes del hombre que hirió al jugador de 29 años, del cual han emprendido una intensa búsqueda.

Boyd es un veterano con siete años en la NFL que está en su primera temporada con los Jets, equipo con el que firmó un contrato por 1,6 millones de dólares para esta campaña, en la que no ha debutado debido a una lesión en el hombro que sufrió en la pretemporada de agosto pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes de comprometerse con los neoyorquinos, Kris jugó con los Minnesota Vikings entre 2019 y 2022, pasó a los Houston Texans en 2023 y estuvo con los Arizona Cardinals el año pasado.

Varios de sus compañeros en los Jets le enviaron mensajes de ánimo luego del entrenamiento del equipo.

"Todos estamos pensando en él y deseándole lo mejor para su recuperación. Es doloroso, por lo que vamos a mantener todo este asunto internamente en el grupo", afirmó Jeremy Ruckert, ala cerrada de los neoyorquinos.

Comentarios a los que se sumó Harrison Phillips, tackle defensivo, del equipo.

"Algunos de nuestros compañeros se han comunicado con él. Yo, personalmente, no. Solo sé que ha habido muchas oraciones. Es una bendición saber que está en condición estable rodeado de su familia. No puedo esperar a volver a ver su rostro sonriente con nosotros", aseguró Phillips.

Los New York Jets, que están al tanto de la situación, mencionaron que no harán comentarios al respecto.