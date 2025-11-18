Joao Almeida renueva con el UAE de Pogacar hasta 2028

Almeida (Caldas da Rainha, 27 años) llegó a la formación que lidera el esloveno Tadej Pogacar en 2022, y desde entonces se ha convertido en uno de los puntales del UAE para disputar carreras y en la labor de ayuda al cuádruple ganador del Tour de Francia y bicampeón mundial.

La temporada 2025 ha sido la mejor hasta la fecha para el ciclista portugués con sus éxitos en País Vasco, Romandía y Suiza y el segundo puesto en la Vuelta, en una edición en la que sumó el triunfo de etapa en el Alto del Angliru.

"Estoy muy contento de continuar mi trayectoria con el UAE Team Emirates–XRG. Desde el primer momento, me he sentido como en casa. El ambiente, la profesionalidad y la confianza que el equipo me ha brindado me han ayudado a convertirme en un mejor corredor", ha destacado Almeida.

La renovación hasta 2028 supone para Almeida "confianza y estabilidad, cuestiones necesarias para seguir trabajando para alcanzar objetivos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tengo un gran equipo y un excelente personal a mi alrededor, y estoy muy motivado para lo que está por venir. Juntos, estoy seguro de que podemos seguir luchando por la victoria en las carreras más importantes del mundo".