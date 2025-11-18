La argentina Irene Presenqui, premiada como árbitra del año por la FIH

La FIH destacó que en sus 15 años de trayectoria Presenqui ha participado en cuatro Mundiales y cuatro ediciones de Juegos Olímpicos, en los que hizo historia al convertirse en la primera mujer que arbitró un partido de la competición masculina en Atenas 2004 y su posterior participación en 2025 en la Pro Liga, junto a citas como la Copa Panamericana.

Además de sus actuaciones sobre el campo, la FIH definió a Presenqui como un modelo a seguir para árbitros de todo el mundo, por su compromiso con el avance y desarrollo de la comunidad arbitral y su papel como psicóloga deportiva, que le ha llevado a dirigir talleres y presentaciones sobre salud mental y rendimiento en distintos países.

Además de a Irene Presenqui, el Comité de Árbitros de la FIH seleccionó al indio Raghu Prasad como árbitro del año 2025, por su destacada carrera como internacional durante 23 años, que incluye, entre otras competiciones, cuatro mundiales y tres Juegos Olímpicos.