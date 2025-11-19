Eagles ante Cowboys y Rams contra Bucs, duelos de poder en NFC en la semana 12 de NFL

Los Eagles, primeros en la división Este de la NFC, ocupan la cima de la conferencia con nueve triunfos y dos derrotas, misma marca que los Rams, pero su mayor cantidad de triunfos ante equipos de la Nacional les da la posición de privilegio para jugar en casa sus partidos de 'playoffs'.

De ahí la importancia para Philadelphia de ganar este domingo en su vista a Dallas, segundo en el Este con récord de 4-5, el más enconado de sus rivales que quiere agrietarle su camino a la defensa del título.

El equipo de Nick Sirianni es favorito para conseguir su quinto triunfo consecutivo, ante unos Cowboys que llegan motivados después de apalear 33-16 a Las Vegas Raiders.

Los Angeles Rams, dueño del Oeste de la NFC, tampoco tendrán un duelo sencillo ante los Tampa Bay Buccaneers, primeros de la división Sur con 6-4, que es uno de los equipos que ha sorprendido por su desempeño en la presente campaña.

El equipo liderado por Matthew Stafford intentará alargar su buen momento con una sexta victoria consecutiva ante unos Bucs que acumulan un par de derrotas seguidas.

Entre los otros 10 partidos programados para el domingo también destaca la visita de los líderes del Norte de la Conferencia Americana (AFC), los Pittsburgh Steelers, con los que está en duda la participación de Aaron Rodgers, a los Chicago Bears, primeros del Norte en la NFC, que buscan su cuarto triunfo en fila.

Y el choque en el que los New England Patriots, número uno en el Este de la AFC, intentarán obtener su novena victoria consecutiva en su duelo ante los Cincinnati Bengals.

La undécima semana arrancará este jueves con la visita de los Buffalo Bills, comandados por Josh Allen, a los Houston Texans, que no contarán con CJ Stroud, su 'quarterback' estelar, quien por segundo juego consecutivo se encuentra en protocolo de conmoción cerebral.

La actividad concluirá el lunes, día en el que los San Francisco 49ers buscarán mantenerse en puestos de playoffs con una victoria sobre los Carolina Panthers.

- Partidos de la semana 12 de la temporada de la NFL:

. Domingo 23: Bears-Steelers, Bengals-Patriots, Lions-Giants, Packers-Vikings, Titans-Seahawks, Chiefs-Colts, Ravens-Jets, Raiders-Browns, Cardinals-Jaguars, Cowboys-Eagles, Saints-Falcons, Rams-Buccaneers.

Descansan: Broncos, Dolphins, Chargers y Commanders.