El histórico frontón de Jai-Alai Miami reabrirá sus puertas en febrero de 2026

El histórico recinto, que pasará a llamarse JAM Arena y cuenta con una capacidad de 1.500 asientos, se ubica en el Casino Miami y contará con comodidades aptas para deportes, comedia, conciertos y programación cultural, incluida una pista de jai-alai, informó en un comunicado la organización.

"Con una ubicación céntrica y un ambiente familiar, el JAM Arena pondrá un nuevo foco de atención a los mejores artistas del sur de Florida", dijo Scott Savin, director de operaciones de la Liga Mundial de Jai-Alai.

El jai-alai es un deporte que fue especialmente popular en Miami entre las décadas de 1970 y 1980, cuando la ciudad no contaba con equipos de baloncesto o béisbol, y la gente abarrotaba los frontones para disfrutar de esta tradición con raíces en la cultura vasca.

Los partidos de jai-alai albergaban a estrellas venidas de todo Estados Unidos, como Frank Sinatra o Mohamed Ali, y en torno a ellos se realizaban multitud de apuestas que movían grandes cantidades de dinero.

Sin embargo, entró en declive a finales de la década de 1988, cuando coincidieron una serie de factores como el cansancio de la gente con este deporte, una huelga de jugadores que duró tres años y la legalización de la lotería en Estados Unidos, que introdujo una competencia al dinero de las apuestas.

En su época dorada hubo hasta 18 frontones en Estados Unidos y cerca de medio millar de pelotaris vascos. Hoy solo queda uno pequeño en Miami, el Magic City Fronton, y otro profesional en Dania Beach.