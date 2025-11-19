Max Caldas, seleccionador de España, premiado como entrenador del año por la FIH

Caldas conquistó este año con España la medalla de bronce del Campeonato de Europa de Mönchengladbach (Alemania), su segundo podio desde 2007, y el tercer puesto en la Pro Liga, con el que aseguró la clasificación para el Mundial del año que viene en Países Bajos, con victorias sobre equipos como Australia, Inglaterra, India, Bélgica y Alemania en los dos últimos partidos decisivos.

Tras una larga etapa al frente de las selecciones de Países Bajos, Caldas asumió la dirección del equipo español tras los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021 y con él en el banquillo España volvió a luchar por una medalla olímpica en los Juegos de París 2024, en los que finalizó cuarta al perder el partido con el bronce frente a India.

La FIH destacó este miércoles que de la mano de Caldas y "combinando la experiencia con el talento emergente, España mostró un estilo ofensivo y seguro, al tiempo que demostró madurez táctica en las grandes competiciones, logrando una serie de resultados impresionantes a la altura de su creciente prestigio en el hockey internacional".

En categoría femenina el premio a la entrenadora del año fue para la australiana Alyson Annan, que recibe el galardón por sexta vez y que es la única que ha sido reconocida como mejor jugadora en dos ocasiones (1998 y 2000) y como mejor técnica.

Con ella en el banquillo el conjunto femenino de China logró la medalla de plata en los Juegos de París en agosto de 2024 y, durante este año, celebró su mejor resultado en la Pro Liga, el cuarto puesto, tras superar a rivales como Bélgica, Argentina, Alemania y España, además de proclamarse campeona de la Copa de Asia, su primer oro desde 2009.