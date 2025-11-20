Chile toma en serio su ambición de podio y lleva 297 deportistas a los Juegos Bolivarianos

Será la quinta ocasión en la que los atletas chilenos compitan en este evento deportivo, tras su debut en Trujillo 2013, y buscarán estar en los primeros lugares con su desempeño en 31 deportes de esta competencia.

Las disciplinas de remo, canotaje, esquí náutico, tiro, tenis, atletismo y tenis de mesa son históricamente las que han dominado los deportistas del ‘Team Chile’, quienes dieron muestra de ello en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Chile luchará como uno de los 17 países que participarán de estos Juegos con la ambición de superar la cosecha de 72 metales obtenida el año pasado, en el que, con 30 preseas de oro, finalizaron por detrás de Colombia y Perú en el medallero.

El equipo chileno tendrá a la esgrimista Aranza Inostroza y el tirador Héctor Flores como abanderados de una delegación en la que destacan atletas con notables desempeños internacionales y que se preparan dentro del ciclo olímpico para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Siento que va a ser una muy linda experiencia”, aseguró en el acto de abanderamiento la floretista Inostroza, única esgrimista chilena que compitió en París 2024.

Chile acude con ambición de protagonismo a esta competencia, pero el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, recordó que se trata “del primer paso para todos los deportistas chilenos que aspiran a clasificar a los próximos Juegos Olímpicos”.

La nadadora y múltiple medallista Kristel Köbrich será una de las figuras con más experiencia en la elite de este mega evento: a sus 40 años es la deportista chilena con más Juegos Olímpicos con 6 ediciones, pero no será la de mayor edad en esta delegación.

Esa distinción la tiene, con 59 años, la tenismesista Tania Zeng, medallista panamericana que fue una de las revelaciones en su debut olímpico en París 2024, mientras que la más joven es Ignacia Muñoz con 13 años y que competirá en 'skateboarding'.

Los chilenos también estarán representados por el campeón mundial adulto de esquí náutico Matías González y el tirador Flores, quien actualmente ocupa el quinto lugar del ranking mundial en la modalidad de 'skeet'.

“Es un honor, espero representarlos de la mejor forma en este mega evento”, dijo Flores sobre su responsabilidad como abanderado.

Los Juegos Bolivarianos se disputarán desde el 22 de noviembre al 7 de diciembre y reunirá a más de 4.000 atletas de ocho países sudamericanos, con excepción de Argentina y Brasil, y otros nueve de Centroamérica y el Caribe.