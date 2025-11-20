Matt Gay comienza su aventura con 49ers

"Realmente me siento como si no supiera aún no en dónde estoy. Regresé de Madrid el lunes por la mañana, luego me dan de baja, vuelo a Utah y después me llaman de los 49ers. Han sido muchos viajes, pero me siento bendecido y agradecido por la confianza para aprovechar esta oportunidad", dijo el pateador de 31 años.

Gay, campeón con Los Angeles Rams del Super Bowl LVI, fue destituido por Commanders luego de que en el juego de la semana 11 en el Santiago Bernabéu de Madrid falló dos goles de campo que fueron determinantes para que su equipo perdiera en tiempo extra por 16-13 ante Miami Dolphins.

El ex de los Commanders fue la primera opción para San Francisco luego de que el domingo anterior, en el triunfo por 41-22 sobre Arizona Cardinals, Eddy Piñeiro sufrió una distensión de grado uno en el tendón de la corva del pie derecho después de conectar tres goles de campo.

Piñeiro llegó a los gambusinos en la semana dos de esta temporada, en sustitución de Jake Moody.

Matt Gay conservó una efectividad superior al 80 por ciento en sus patadas entre 2020 y 2024. Su mejor año fue el de 2021, cuando ayudó a Los Angeles Rams a ganar el título de la NFL con 94.1 por ciento de efectividad.

Con Indianapolis Colts en 2023, tuvo 80,5 por ciento de aciertos, y 83,9 por ciento en 2024.

En esta campaña se derrumbó a un 68,4 por ciento, producto de 13 goles de campo conectados en 19 intentos, lo que le costó el despido de los Commanders. Ahora busca revancha con San Francisco, equipo con el que debutará este lunes contra Carolina Panthers.