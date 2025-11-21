Giants pierde a Jaxson Dart por conmoción; Lions, a Sam Laporta por cirugía de espalda

"Jaxson sigue en el protocolo, ha superado algunas fases, pero aún está en el proceso; basándonos en las pruebas y los resultados, lo declaramos fuera para el juego de esta semana en Detroit", afirmó Mike Kafka, entrenador en jefe interino de los Giants.

Dart, quarterback de 22 años seleccionado en la primera ronda del Draft de abril pasado por New York, se perderá su segundo partido consecutivo, luego del golpe en la cabeza que sufrió en la derrota ante los Chicago Bears de la semana 10 de la temporada de la NFL.

"Mi única preocupación es asegurarme de que Jaxson estará sano. Confiamos en el proceso de recuperación de su conmoción. Yo mismo he sufrido un par de conmociones cerebrales en mi carrera y uno solo quiere sentirse cómodo y seguro para volver", afirmó Kafka, quien antes de ser entrenador jugó para varios equipos entre 2010 y 2015.

El entrenador de 38 años, quien el 10 de noviembre pasado sustituyó al 'coach' Brian Daboll en Giants, dijo que Jameis Winston será el mariscal de campo principal en la semana 12 ante Lions y el veterano Russell Wilson, campeón en el Super Bowl XLVIII con Seattle Seahwks, será el suplente.

"La grandeza de Jameis para liderar nuestra ofensiva reside en su preparación. Así que no me sorprende que esté listo para jugar. Tengo plena confianza en él, igual que la semana pasada; seguiremos adelante con Jameis, quien será el pilar del grupo", concluyó Kafka.

Más temprano este viernes, Dan Campbell, entrenador de los Detroit Lions, también confirmó que Sam Laporta, una de las piezas fundamentales en la ofensiva de su equipo, se perderá prácticamente el resto de la temporada debido a una cirugía en la espalda.

"Se sometió a una intervención en la espalda y estará de baja bastante tiempo. Creo que tendríamos mucha suerte si pudiéramos recuperarlo para principios del próximo año, pero es algo muy remoto. La buena noticia es que el procedimiento fue un éxito y ya está en casa para afrontar su recuperación", aseguró Campbell.

Los Lions, que suman seis ganados y cuatro perdidos, necesitan vencer a Giants para mantenerse en la lucha por avanzar a playoffs. Los neoyorquinos prácticamente están fuera de la lucha por la postemporada por su récord de dos ganados y nueve perdidos.