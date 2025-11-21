República Dominicana espera ganar 60 medallas en los Juegos Bolivarianos

La delegación ha recibido el respaldo económico del Ministerio de Deportes, que dispuso de casi un millón de dólares para la preparación y el avituallamiento de la delegación, informó a EFE el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista.

"Nuestra participación en los Juegos Bolivarianos será como una 'medición' proyectada de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que celebraremos en el país el año próximo", dijo el dirigente.

A su juicio, los atletas dominicanos han cumplido con las exigencias de entrenamientos, por lo que dijo esperar una "buena representación" en el certamen que tiene a Lima como sede principal y a Ayacucho como subsede.

"Esperamos que nuestros atletas conquisten al menos 60 medallas de diferentes colores, ya que hemos tenido el respaldo del Ministerio de Deportes en cuanto a los fondos y confiamos en nuestro cuerpo técnico", agregó Bautista.

En la delegación dominicana destacan karatecas como Penélope Polanco, quien pelea en los -61 kilogramos; Karen Madera en -68 y Aldhair Zabala, en los -60 kilos. También se espera una buena participación de los equipos de kata.

"Todos nuestros diez atletas tienen el potencial de subir al podio; son grandes competidores y esperamos lo mejor de ellos", dijo por su parte el presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Miguel Camacho.

El karate y el taekwondo son dos de los deportes que más medallas han aportado a República Dominicana en juegos regionales. Este último, incluso, suma dos preseas en los Juegos Olímpicos.

El país isleño también espera "buenas actuaciones" en atletismo, judo, boxeo y sóftbol, entre otras disciplinas, agregó Bautista.

Tiro con arco, patinaje, voleibol playa, levantamiento de pesas, esgrima, tiro al plato y bádminton figuran también entre los deportes a competir por los dominicanos.

República Dominicana participa en esta cita desde 2017 y el año pasado estuvo entre los países que compitieron en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario en Ayacucho.

Los Juegos son organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) que conforman Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela.

En esta versión han sido invitados República Dominicana, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.