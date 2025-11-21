Santiago Catrofe y Lucía Rodríguez amenazan los récords en la Zara Speed Run

Tras una primera edición histórica en la que se lograron las mejores marcas españolas de la historia en un 10K en ruta, obra de Adel Mechaal (26:46) y Marta Pérez (31:00), Zara Athletic Speed Run repite con la participación de 10.000 corredores y un plantel estelar que quiere elevar los registros del pasado año.

La carrera masculina prevé un duelo entre el uruguayo Santiago Catrofe, plusmarquista sudamericano de 5K, 10K y 5.000 metros y que buscará su tope personal en ruta (27:16), el récord en la distancia para un atleta con pasaporte nacional, con el español Eduardo Menacho, campeón nacional de 10.000 metros y plata en 3.000 metros en pista cubierta, cuyo mejor registro es 28:10 en trazado llano.

Junto a ellos, Adrián Ben, quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en 800 metros y que viene de conseguir puesto de finalista en los Mundiales de Tokio este verano; Alejandro Jiménez, subcampeón mundial de 50K en ruta; y el polaco Adrian Bednarek, campeón nacional de medio maratón.

En la categoría femenina una de las favoritas es la atleta olímpica y campeona de España de 5K, Lucía Rodríguez, que vuelve en su mejor momento para subirse al podio y romper la plusmarca del pasado año de Marta Pérez.

No se lo pondrán fácil las maratonianas Laura Luengo, campeona nacional de medio maratón y undécima en el Mundial de Tokio del pasado año en la prueba de maratón; Fatima Ouhaddou, oro en los Campeonatos de Europa de ruta 2025 en maratón y campeona de España de medio maratón; o la explusmarquista nacional de maratón, Marta Galimany, que llega en gran estado de forma tras firmar un duodécimo puesto en el Maratón de Nueva York y la octava mejor marca nacional de todos los tiempos en 10K, además de récord de Europa de la categoría de edad +40 (31:59).

La carrera, con salida en las proximidades de Plaza Castilla y meta en el Paseo de Yeserías, tiene un perfil descendente y favorable que discurre por el centro de Madrid y algunos de sus escenarios más icónicos como el Paseo de la Castellana, Colón, la Plaza de Cibeles, Neptuno, el Paseo del Prado, Atocha o Embajadores.