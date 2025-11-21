Unos 4.000 deportistas afrontan en Juegos Bolivarianos primera gran cita de ciclo olímpico

Los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025 contarán con los siete miembros fijos (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), y diez invitados (Barbados, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay).

Esta cita, la primera del ciclo olímpico para sus participantes, será también la antesala de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que por segunda vez en ocho años tendrán lugar en la capital peruana al aprovechar las infraestructura construida para los mismos Juegos de 2019.

También será en estas instalaciones donde se celebrarán la mayor parte de estos Bolivarianos, después de que Guayaquil (Ecuador) perdiera la sede en 2023 ante la falta de garantías por parte de las autoridades ecuatorianas y que tampoco Ayacucho, en el sur de los Andes peruanos, pudiera dar la cabida a la magnitud de este acontecimiento.

Así, Lima acogerá casi todas las disciplinas de estos Juegos, mientras que Ayacucho albergará únicamente cinco (taekwondo, wushu, boxeo, kickboxing y ciclismo campo a través).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ceremonia de inauguración será este sábado en el Estadio Las Américas de Huamanga (Ayacucho), ya que el Estadio Cuna de la Libertad Americana, un nuevo recinto que Ayacucho preparaba para estos Juegos, todavía sigue en construcción, con un avance de obras del 20 %.

Las delegaciones más numerosas son Perú, que como anfitrión participará con 642 deportistas, seguido de Venezuela, con 521; Colombia, con 430; y Chile, con 297.

En la lista de deportistas inscritos hay varios medallistas olímpicos y panamericanos, además de campeones mundiales en sus disciplinas como el velerista peruano Stefano Peschiera, bronce en París 2024; o las luchadores Lucía Yépez, de Ecuador; y Tatiana Rentería, de Colombia; que lograron plata y bronce, respectivamente, en los últimos Juegos Olímpicos.

La lucha libre femenina será una de las competiciones de mayor expectación al coincidir en la categoría femenina de -53 kilos a la ecuatoriana Yépez y la panameña Yusneiry Agrazal, mientras que en los -76 kilos competirán la ecuatoriana Génesis Reasco, campeona mundial, y la colombiana Rentería.

También en el levantamiento de pesas aparecerán nombres destacados como el colombiano Yeison López, plata en París 2024; el venezolano Keydomar Vallenilla, plata en Tokio 2020; así como la ecuatoriana Jessica Palacios, la hermana menor de la medallistas olímpicas Neisi Dajomes y Angie Palacios.

Esgrima también será una de las disciplinas de mayor nivel con la participación del los tres hermanos Limardo, de Venezuela, liderados por el mayor de ellos, Rubén Limardo, que ha participado en cinco Juegos Olímpicos, con un oro en Londres 2012.

En la espada también participará el panameño Arturo Dorati, mientras que en las categorías femeninas apunta a medalla la peruana María Luisa Doig, con tres participaciones olímpicas.

En atletismo concurrirán deportistas olímpicos como la marchista peruana Kimberly García, doble campeona en los mundiales de atletismo de Eugene (Estados Unidos) en 2022.

Ejemplo de la diversidad de deportistas que coincidirán en estos Bolivarianos es la delegación chilena, donde la integrante más longeva, con 59 años, es la jugadora de tenis de mesa Tania Zeng, mientras que la más joven es la 'skater' Ignacia Muñoz, con 13 años.