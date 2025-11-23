24-21. Dak Prescott rompe récord en remontada de Cowboys sobre los campeones Eagles

Prescott llegó a 34.192 yardas con las que superó la marca de 34.183 que pertenecía a Tony Romo para convertirse en el quarterback con más yardas por pase en la historia de la franquicia.

El triunfo de los Cowboys lo selló un gol de campo de 42 yardas de Brandon Aubrey en el último segundo del partido.

Dallas se mantiene segundo en la división Este de la Conferencia Nacional con marca de 5-5, mismo sector en el que Eagles aún es líder con récord de 8-3.

Philadelphia dominó el primer cuarto con dos anotaciones.

La primera fue con una recepción de AJ Brown, la segunda fue vía un acarreo de Jalen Hurts. En el inicio del segundo cuarto los monarcas se alejaron 0-21 con otra anotación de Hurts por tierra.

Antes del descanso Dallas rompió el cero gracias a un pase de anotación para George Pickens que puso el marcador 7-21.

En el tercer cuarto el ataque de los campeones desapareció. El equipo de la estrella solitaria apretó el juego 14-21 gracias a un envío de Prescott para Brevyn Spann-Ford y empató 21-21 en el inicio del último periodo con una carrera de Dak Prescott.

En su última serie los Cowboys le dieron la vuelta al marcador 24-21 con una patada de tres puntos de Brandon Aubrey.

En otro juego Cleveland Browns superó 10-24 a Las Vegas Raiders.

Shedeur Sanders se convirtió en el primer quarterback en 26 años que triunfa en su primera titularidad con Cleveland, antes de él la marca de pasadores con su primera apertura era de 17 derrotas.

También este domingo Jaguars Jacksonville derrotó en tiempo extra 24-27 a Arizona Cardinals, con tres pases de anotación de Trevor Lawrence, y Atlanta Falcons venció a New Orleans Saints por 10-24.

Más temprano destacó la victoria de los Chicago Bears 31-28 sobre los Pittsburgh Steelers, que no contaron con Aaron Rodgers, lesionado de la muñeca izquierda.

También llamaron la atención las victorias en tiempo extra de los Kansas City Chiefs 23-20 ante Indianapolis Colts y la de Detroit Lions 34-27 sobre los New York Giants.

Más tarde jugarán Los Angeles Rams ante los Tampa Bay Buccaneers.

La semana 12 arrancó el pasado jueves con la sorpresiva victoria de Houston Texans 23-19 sobre Buffalo Bills y concluirá este lunes cuando los San Francisco 49ers reciban a los Carolina Panthers.

Resultados de la semana 12 de la temporada de la NFL:

Domingo 23.11: Bears 31-28 Steelers, Bengals 20-26 Patriots, Lions 34-27 Giants (TE), Packers 23-6 Vikings, Titans 24-30 Seahawks, Chiefs 23-20 Colts (TE), Ravens 23-10 Jets, Raiders 10-24 Browns, Cardinals 24-27 Jaguars (TE), Cowboys 24-21 Eagles, Saints 10-24 Falcons, Rams-Buccaneers.