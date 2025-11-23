Laura Luengo bate la mejor marca española en 10km ruta

Tras una primera edición histórica en la que se lograron las mejores marcas españolas de la historia en un 10K en ruta, obra de Adel Mechaal (26:46) y Marta Pérez (31:00), Zara Athletic Speed Run repitió en su segundo año con la participación de 10.000 corredores y un plantel estelar que quiso elevar los registros de 2024.

En la categoría femenina lo consiguió Laura Luengo, undécima en el Mundial de Tokio del pasado año en la prueba de maratón, que voló sobre el asfalto de Madrid hasta parar el crono en 30:59, un segundo menos que Marta Pérez el pasado año.

La acompañaron en el podio Fatima Ouhaddou, oro en los Campeonatos de Europa de ruta 2025 en maratón y campeona de España de medio maratón, que hizo 31:09, y Lucía Rodríguez, atleta olímpica y campeona de España de 5K, que registró 31:22.

En la categoría masculina el triunfador fue el uruguayo Santiago Catrofe, plusmarquista sudamericano de 5K, 10K y 5.000 metros, que entró en meta en 27:45 pero se quedó lejos de su tope personal en ruta (27:16).

Segundo fue el español Eduardo Menacho, campeón nacional de 10.000 metros y plata en 3.000 metros en pista cubierta, cuyo mejor registro era 28:10 en trazado llano y que en esta ocasión se quedó en 28:13.

Tercero quedó el gallego Adrián Ben, quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en 800 metros y que llegó a la cita tras conseguir puesto de finalista en los Mundiales de Tokio este verano. En Madrid registró 28:51, rebajando en cinco segundos (28:56) su tiempo en la San Silvestre Vallecana de 2024.

La carrera, con salida en las proximidades de Plaza Castilla y meta en el Paseo de Yeserías, contó un perfil descendente y favorable que discurrió por el centro de Madrid y algunos de sus escenarios más icónicos como el Paseo de la Castellana, Colón, la Plaza de Cibeles, Neptuno, el Paseo del Prado, Atocha o Embajadores.