Los suecos Ahman y Hellvig, campeones olímpicos, ganan tamabién el Mundial de vóley playa

Ahman y Hellvig se impusieron en dos sets (25-23 y 21-19) a sus compatriotas Jacob Holting Nilsson y Viktor Andersson, terceros en el ránking mundial, frente al quinto puesto de sus rivales.

Con su victoria en Adelaida, la pareja sueca se quitó la espina que tenían clavada del Mundial de hace dos años en México, cuando perdió la final ante los checos Ondrej Perusic y David Schweiner.

Ahman y Hellvig completan el doblete después de su triunfo en París frente a los alemanes Nils Ehlers y Clemens Wickler.

Ehlers y Wickler no pudieron conseguir medalla en Adelaida al caer en el duelo por el bronce ante la pareja francesa Rotar-Gauthier-Rat, que ganaron por un doble 21-15.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy