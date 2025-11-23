Marcus Semien llega a los Mets y Brandon Nimmo refuerza a los Rangers de Texas

La gerencia de los Mets señaló que se enfocará en mejorar la defensa del equipo y con Semien, dos veces ganador del Guante de Oro, el conjunto con sede en Nueva York adquiere un defensor de élite y un bate con capacidad de sumar 25 o más jonrones en el plano ofensivo.

Para que el movimiento fuera posible, Nimmo accedió a renunciar a su cláusula de no cambio, establecida en el contrato por 162 millones de dólares y ocho temporadas que firmó con los Mets antes del inicio de la campaña de 2022.

Semien viene de batear para un promedio de .230, con 15 cuadrangulares y 62 carreras empujadas en la pasada temporada con los Rangers, y en una alineación rodeado por el dominicano Juan Soto y el puertorriqueño Francisco Lindor, podría recuperar el nivel que lo llevó a concluir tres veces (2019, 2021 y 2023) entre los tres finalistas al premio Jugador Más Valioso en la Liga Americana.

Por su parte, Nimmo es un bate zurdo que se suma a la reestructuración de la plantilla de los Rangers, quienes, aparte del cambio de Semien, han dejado ir como agentes libres al cubano Adolis García y a Jonah Heim, miembros del equipo campeón de la Serie Mundial de 2023, la primera en su historia.

Nimmo viene de disputar la que ha sido su mejor temporada en 10 años en las Grandes Ligas, en la que logró marcas personales en cuadrangulares (25) y carreras remolcadas (92), mientras bateó para un promedio de .262, con 27 dobles y 81 vueltas anotadas en 155 partidos.

En otras informaciones, los Bravos de Atlanta, campeones de las Series Mundiales de 1914, 1957, 1995 y 2021, han firmado por una temporada al relevista dominicano Joel Payamps.

El acuerdo le proporcionará un salario de 2.5 millones de dólares a Payamps por la campaña de 2026.

Con la firma de Payamps, los Bravos continúan fortaleciendo su cuerpo de lanzadores de relevo, al cual también han garantizado el regreso del cubano Raisel Iglesias, a quien le otorgaron un nuevo convenio por una campaña.

En su carrera de siete años en las Grandes Ligas, Payamps tiene marca de 14-22, con porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.41 en 249 partidos, en los que acumula 10 juegos salvados.