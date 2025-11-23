Silvia Ortiz consigue el primer oro para Ecuador en el maratón

Ortiz cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 54 segundos, Eulogio lo hizo en 2 horas, 35 minutos y 10 segundos y Suárez en 2 horas, 36 minutos y 7 segundos.

La cuarta posición la ocupó la atleta boliviana Edith Mamani, con una marca de 2 horas, 57 minutos y 29 segundos.

Las medallistas recibieron sus reconocimientos en el podio instalado en la Plaza Mayor de Lima, donde empezó y acabó el maratón que recorrió varios distritos de la capital peruana.

El maratón comenzó a las 05.30 hora local (10.50 hora GMT) en la Plaza Mayor de Lima, en el corazón del centro histórico, donde el presidente interino de Perú, José Jerí, dio la partida a la carrera junto a otras autoridades deportivas.

Perú inauguró la noche del sábado los vigésimos Juegos Bolivarianos y dio la bienvenida a los 4.500 deportistas de 17 países que participarán en la competición regional que se disputará en la capital y en la ciudad andina de Ayacucho hasta el 7 de diciembre.