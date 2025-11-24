34-7. Stafford luce con tres envíos de anotación en paliza de los Rams sobre los Bucs

La victoria colocó a los Rams, líder de la división Oeste, como el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC) con marca de 9-2, posición que buscarán conservar hasta la semana 18 para ser local en los playoffs.

Los Bucs quedaron con marca de 6-5, la misma que tienen los Carolina Panthers, con los que luchan por la cima del Sur de la NFC.

Stafford guió a Los Angeles a su sexta victoria consecutiva en un juego en el que además de sus tres touchdowns pasó para 273 yardas.

La ofensiva y defensiva de los Rams estuvo encendida en la primera mitad que dominaron 31-7.

En el primer cuarto abrieron el marcador con un envío a las diagonales para Davante Adams y ampliaron a 14-0 gracias a un 'pick six' (intercepción con regreso hasta la anotación) de Cobie Durant, quien llevó el balón 50 yardas hasta la zona pintada.

En el segundo cuarto la ofensiva local volvió a lastimar a la defensiva de los Bucs con el segundo envío de touchdown de Stafford, ahora hacia Colby Parkinson, que los distanció 21-0.

Tampa Bay despertó a cinco minutos del descanso. Baker Mayfield, encontró en la zona de anotación a Tez Johnson para colocarse 21-7, al final de la serie Mayfield ingresó a la carpa médica para ser evaluado de una lesión en el hombro izquierdo.

Matthew Stafford apagó la reacción de los Bucs con su trigésimo envío de anotación en la temporada, tercero del juego, que dirigió a Davante Adams, por segunda vez; alejó a los Rams 28-7 y con un gol de campo de Harrison Mevis acabaron el periodo 31-7 arriba.

Para el tercer cuarto Baker Mayfield no volvió, fue sustituido por Teddy Bridgewater; este lunes Mayfield será sometido a varias pruebas para conocer la gravedad de su lesión.

Con el juego decidido, Harrison Mevis conectó en el último periodo un gol de campo de 52 yardas para sellar la victoria de Los Angeles por 34-7.

La semana 12 concluirá este lunes cuando los San Francisco 49ers reciban a los Carolina Panthers.

Resultados de la semana 12 de la temporada de la NFL:

Domingo 23.11: Bears 31-28 Steelers, Bengals 20-26 Patriots, Lions 34-27 Giants (TE), Packers 23-6 Vikings, Titans 24-30 Seahawks, Chiefs 23-20 Colts (TE), Ravens 23-10 Jets, Raiders 10-24 Browns, Cardinals 24-27 Jaguars (TE), Cowboys 24-21 Eagles, Saints 10-24 Falcons, Rams 34-7 Buccaneers.