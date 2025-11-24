Bidasoa puede clasificarse para los octavos de final si gana al Potaissa Turda rumano

No es una combinación tan complicada porque los rumanos no han sumado un solo punto en esta fase de grupos y los vascos ya les derrotaron en el encuentro de ida jugado en Rumanía (33-34).

La otra parte de la ecuación tampoco es improbable porque los franceses de Saint Raphael reciben al vigente campeón de esta competición en las dos últimas ediciones, que pelea además por el liderato de la Bundesliga y es que el Flensburg germano es a día de hoy uno de los mejores equipos del mundo.

Un tropiezo este martes contra los rumanos del Potaisa, sin embargo, sí complicaría mucho el sueño de los bidasotarras de acceder a la fase de octavos de final y se lo tendrían que jugar a una sola carta en Alemania el próximo martes, algo que nadie desea en el entorno irundarra.

El Irudek tiene argumentos de sobra para hacer sus deberes ya que acaba de ganar en casa de Horneo Eón Alicante en Asobal con una sufrida pero merecida victoria cimentada en defensa, y sus jugadores han recuperado la confianza y seguridad perdida por varias derrotas seguidas en las dos competiciones en las que está inmersos.

La preocupación principal para el compromiso europeo de este martes radica en recuperar a los dos jugadores que no viajaron a Alicante por problemas físicos, ambos primeras líneas y básicos en el juego bidasotarra, como son el central Gorka Nieto y el lateral, ya internacional con los Hispanos, Mario Nevado.