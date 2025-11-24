La India celebra su victoria en el primer mundial femenino de críquet para personas ciegas

"Vengo de una familia muy pobre. A veces nos costaba incluso pagar una comida al día. Ganar esta copa mundial nos llena de orgullo y de alegría", dijo a la agencia PTI la capitana del equipo, Deepika TC, a su vuelta a la India desde Sri Lanka.

"¡Felicitaciones al Equipo de Críquet Femenino Indio para Ciegos por hacer historia al ganar la primera Copa Mundial T20 Femenina para Ciegos! Aún más loable es el hecho de que se mantuvieron invictas en la serie. Este es sin duda un logro deportivo histórico, un ejemplo brillante del trabajo duro y en equipo y de la determinación", dijo el primer ministro de la India, Narendra Modi.

El críquet adaptado para personas con discapacidad visual se juega con una pelota de plástico hueca con elementos en su interior que provocan sonido, permitiendo a los jugadores saber cuando ésta está más cerca o más lejos.

Además, los lanzadores pueden lanzar la pelota deslizándola por el suelo, en lugar de con el golpe tradicional de un solo bote. Como no todos los jugadores cuentan con el mismo grado de discapacidad visual, algunos juegan con gafas que impiden su visión.

El mundial femenino de críquet para personas ciegas ha sido organizado por la ONG india especializada en asuntos relacionados con la discapacidad Samarthanam Trust for the Disabled y por la asociación Cricket Association for the Blind in India (CABI).

La competición se disputó entre el 11 y el 23 de noviembre en la India -en las ciudades de Nueva Delhi y Bangalore- y en la capital esrilanquesa, Colombo.

En el Mundial participaron los equipos de la India, Sri Lanka, Estados Unidos, Australia, Nepal y Pakistán.

El críquet es el deporte más popular en la India, donde millones de personas siguen con verdadera pasión esta disciplina, en la que este país asiático ha obtenido recientes éxito con la obtención de la Copa Mundial de críquet T-20 de 2024 y del Mundial femenino en formato ODI este año.