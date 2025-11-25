20-9. Los 49ers se imponen a los Panthers en el cierre de la semana 12 de la NFL

Los 49ers se mantienen a la caza de la cima de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC), tienen marca de 8-4, persiguen a Seattle Seahawks, que suma 8-3 y el líder Rams, 9-2.

Los Panthers se quedaron en el segundo puesto del Sur de la NFC con seis triunfos y seis derrotas.

A pesar de las tres intercepciones Purdy sumó un envío de anotación y se apoyó en el aporte terrestre de Christian McCaffrey, quien logró un touchdown, para consumar la victoria.

La primera serie de los 49ers machacó a la defensiva de rival a lo largo de 72 yardas en una serie que concluyó con un envío de anotación hacia Jauan Jennings para tomar ventaja de 7-0.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La defensiva de Carolina ajustó, Jaycee Horn interceptó a Purdy y dejó la mesa puesta para que su ofensiva consiguiera el empate, pero Bryce Young se equivocó, fue interceptado en la zona de anotación por Ji'Ayir Brown.

El festival de intercepciones continuó en la siguiente ofensiva de San Francisco con el segundo balón robado a Purdy, ahora por Mike Jackson, dentro de las diagonales para evitar otro touchdown local.

Brock Purdy alargó su fatídica racha con su tercera intercepción del juego, la segunda para Jaycee Horn.

El acierto ahora sí lo capitalizó el ataque visitante con un gol de campo de Ryan Fitzgerald que acercó a Panthers 7-3. Los gambusinos replicaron con una patada de 42 yardas que conectó Matt Gay para alejarse 10-3.

En el tercer cuarto Jaycee Horn salió del juego por un golpe en la cabeza que lo colocó en protocolo de conmoción cerebral.

Los 49ers recuperaron la eficiencia ofensiva en su segunda serie del periodo liderados por Christian McCaffrey, quien consiguió un acarreo de anotación que distanció a su equipo 17-3. Carolina contestó con un envío de 29 yardas a las diagonales para Tetairoa McMillan que puso el marcador 17-9.

En el último periodo Matt Gay, quien cubre la baja del cubano Eddy Piñeiro, conectó su segundo gol de campo para sellar la victoria 20-9.

Resultados de la semana 12 de la temporada de la NFL:

Domingo 23.11: Bears 31-28 Steelers, Bengals 20-26 Patriots, Lions 34-27 Giants (TE), Packers 23-6 Vikings, Titans 24-30 Seahawks, Chiefs 23-20 Colts (TE), Ravens 23-10 Jets, Raiders 10-24 Browns, Cardinals 24-27 Jaguars (TE), Cowboys 24-21 Eagles, Saints 10-24 Falcons, Rams 34-7 Buccaneers.