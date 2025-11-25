El ucraniano Aonishiki es ascendido a la segunda mayor categoría del sumo a ritmo récord

La Asociación del Sumo de Japón tomó la decisión en una reunión extraordinaria convocada días después de que Aonishiki, cuyo nombre de nacimiento es Danylo Yavhusishyn, ganara su primer campeonato de élite el pasado domingo, el Gran Torneo de Kyushu, recogió la cadena pública japonesa NHK.

Es el primer luchador de sumo de origen ucraniano que logra ascender a la categoría de 'ozeki'.

La promoción de Aonishiki, de 21 años, a esta categoría se produce tras haber participado en 14 torneos desde su debut.

Su ascenso tras apenas cinco torneos al 'makuuchi', la división de más alta categoría entre las seis del sumo, marcó también un récord.

Aonishiki ganó 11 combates en el torneo de Nagoya de este año, en el que fue el mejor 'maegashira' hasta la fecha en un torneo de todos contra todos; se alzó también con 11 victorias en el torneo de otoño como 'komusubi' y con 12 en el mencionado campeonato de Kyushu, donde se proclamó campeón, elevando a 34 sus victorias en los últimos tres torneos.

Desde que el luchador japonés Onosato fuera nombrado gran campeón 'yokozuna', la categoría más alta del sumo, Kotozakura Masakatsu II, de 27 años, era el único 'ozeki'.

Yavhusishyn llegó a Japón en abril de 2022 huyendo de la invasión rusa de Ucrania, donde ya practicaba este deporte.

El luchador de origen ucraniano comenzó a entrenar con seis años, tras ver a sus compañeros practicar sumo en clase de judo. Con 17 años se hizo con tres medallas de oro en los campeonatos nacionales de Ucrania y en 2019 acabó tercero en el Campeonato Mundial de Sumo, un certamen 'amateur'.

Yavhusishyn se preparaba para empezar la universidad cuando Rusia puso en marcha su invasión de Ucrania, y buscó refugio junto a su familia en Alemania.

El japonés Arata Yamanaka, entrenador en el club de sumo de la Universidad de Kansai al que conoció durante su participación en la competición en territorio japonés de 2019, lo ayudó a buscar refugio en Japón, adonde llegó para continuar con su entrenamiento.