Los Tigres se imponen a los Toros y frenan racha de derrotas en el béisbol dominicano

Los Tigres, que se mantienen en el último lugar, tuvieron como abridor al derecho Radhamés Liz, quien lanzó las primeras cinco entradas, en las que le anotaron dos vueltas y ponchó a siete bateadores para dar paso al relevo.

La victoria fue a parar a la cuenta del diestro Misael Tamarez, quien lanzó un episodio, en el que se escapó de una situación de bases llenas, sin permitir anotaciones.

Jean Carlos Mejía completó la novena sin permitir novedades y se quedó con el salvamento por los capitalinos, quienes lograron imponerse en el partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Manuel Peña conectó un jonrón de dos carreras y Bryan de la Cruz también mandó la esférica por encima de la pared por los Toros (13-13), quienes son segundos en la tabla de posiciones.

El mexicano Aaron Sánchez volvió a tener una buena salida al recorrer cinco episodios de dos carreras y cuatro ponches.

La derrota fue para Kelvin Cáceres, a quien los azules le anotaron tres veces en un tercio de entrada.

Aderlin Rodríguez y Ezequiel Durán remolcaron dos carreras cada uno para respaldar la labor de cinco entradas de un vuelta permitida y cinco ponches de Jorge Tavarez, en la victoria de las Águilas Cibaeñas sobre los Gigantes del Cibao en su visita al estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

Steward Berroa y Leody Taveras pisaron el plato en dos ocasiones por cabeza, para contribuir con el éxito de las Águilas (21-4), quienes se mantienen con solidez en el primer lugar del campeonato invernal dominicano.

Deyvison de los Santos desapareció la pelota del parque para producir la única carrera de los Gigantes en el partido.

Frank Garcés fue atacado con tres carreras en apenas un tercio de entrada y perdió en el encuentro por los Gigantes, quienes vieron frenada una racha de tres victorias consecutivas.

Para este martes, los Tigres visitan a las Águilas en Santiago (norte), los Toros juegan con los Leones del Escogido en Santo Domingo y las Estrellas Orientales reciben a los Gigantes en San Pedro de Macorís (este).