Perú debe retomar Legado de Panamericanos ante fallos en Bolivarianos, afirma dirigente

"Hay que extraer Legado, volverlo a su origen y que el IPD (Instituto Peruano del Deporte), terminados los Juegos (Bolivarianos), se declare en emergencia, pero con una atención especial y concentración especial en los deportistas. Porque el IPD es pésimo administrador de sedes", declaró Neuhaus al diario Depor.

El también empresario, quien actualmente preside el Partido Popular Cristiano (PPC), compartió de esa manera las críticas que ha recibido la organización de los actuales Bolivarianos, que llevaron este martes al estatal IPD a pedir disculpas por los inconvenientes registrados por las delegaciones.

El IPD, que se hizo cargo de la organización del torneo tras eliminar el Gobierno de Boluarte la oficina de Legado, aseguró que está trabajando para solucionar "las graves situaciones críticas encontradas" en la atención a los delegados, jueces y deportistas en su llegada y alojamiento en Lima.

Neuhaus alertó, al respecto, que estos problemas pueden afectar a los XX Juegos Panamericanos que se deben celebrar en Lima en 2027 y criticó que durante el Gobierno de Boluarte se haya asegurado que se cerraba Legado "por un tema de eficiencia".

"Mentira, era para robar. Entonces, ya se demostró que no ha funcionado, que es el hecho de haberse el IPD deglutido, esa es la palabra gráfica que uso, deglutido el Legado, ha afectado tremendamente", enfatizó.

Aclaró, sin embargo, que el proyecto suscrito con la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) para organizar los próximos Panamericanos "es totalmente independiente del IPD y del Comité Olímpico (Peruano)".

"Hay que extraer estas sedes, que pasen a Legado, que se encargue del mantenimiento, y Legado también, digamos. Además, (crear) un equipo especial para la organización de los Panamericanos, que tenga a su cargo el cuidado de Legado, porque tiene que asegurar que estén en perfectas condiciones", reiteró.

Neuhaus consideró que si Perú "logra poner a la gente correcta en los puestos correctos" dará "un mensaje" positivo hacia los XX Panamericanos y reiteró su pedido de que "el IPD se concentre en los deportistas, totalmente".