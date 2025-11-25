Smith-Njigba, Prescott y Gibbs sacuden récords de sus equipos en semana 12 de la NFL

A sus 23 años, Jaxon Smith-Njigba se convirtió, el pasado domingo, en el receptor con mayor número de yardas recibidas en la historia de los Seattle Seahawks.

En la victoria de su equipo 24-30 sobre los Titans, el chico nacido en Nacogdoches, Texas, sumó 167 yardas, su mejor registro del año, con lo que llegó a 1.313 yardas en esta campaña, nuevo récord con el que superó a DK Metcalf, hoy con Steelers, quien en el 2020 sumó 1303 yardas por recepción.

Sus actuaciones cobran mayor relevancia si se toma en cuenta que en los Seahawks han jugado leyendas de la talla de Steve Largent, miembro del Salón de la Fama, quien en 1987 era el dueño de dicha marca con 1.287 yardas.

De mantener este ritmo de casi 120 yardas por juego, Smith-Njigba aspira a convertirse en el primer jugador en la historia de Seattle en romper la barrera de las 2.000 yardas en una temporada.

En Dallas, Dak Prescott también reescribió el relato de una leyenda de los Cowboys.

Prescott, el jugador mejor pagado de todos los tiempos en la NFL, con un salario anual de 60 millones de dólares, sucedió a Tony Romo como el mariscal de campo con mayor cantidad de yardas por pase en la historia de la franquicia.

En la remontada de Dallas, que perdía 0-21, 24-21 sobre los campeones Philadelphia Eagles, Dak pasó para 354 yardas; llegó a 34.378, con las que superó las 34.183 de Tony Romo, y quedó muy por encima de las 32.942 conseguidas por Troy Aikman y las 22.700 de Roger Staubach, máximos ídolos del equipo de la estrella solitaria.

Esta nueva marca destaca porque Prescott alcanzó esas 34.378 yardas en 133 juegos, Romo instauró su récord en 156 partidos y Aikman lo había conseguido en 165 duelos.

Y si de hablar de tú con las leyendas se trata, Jahmyr Gibbs también se encumbró con su actuación en la victoria en tiempo extra de los Detroit Lions 34-27 sobre los New York Giants, partido en el que corrió para 219 yardas.

Gibbs es el primer jugador de los Lions en correr al menos para 200 yardas en un partido desde que Barry Sanders, ídolo número uno de Detroit y miembro del Salón de la Fama, lo hizo dos veces durante su campaña de Jugador Más Valioso de 1997.

En este partido, el joven de 23 años, quien llegó a los Lions reclutado en la primera ronda del Draft del 2023, consiguió tres anotaciones, dos por acarreo y una por recepción.

Ahora Gibbs tiene 44 touchdowns en su carrera, con las que igualó a Randy Moss, otro miembro del Salón de la Fama, como el segundo en alcanzar esa cantidad de touchdowns antes de los 24 años; está a cuatro anotaciones de romper la marca de 47 que pertenece a Barry Sanders.

Otro de los jugadores que marcó su nombre en la historia de su franquicia fue Laiatu Latu, ala defensiva de los Indianapolis Colts, que con la captura e intercepción que consiguió ante los Kansas City Chiefs de Mahomes se convirtió en el primero en su equipo que en una campaña suma seis capturas de quarterback y tres intercepciones.