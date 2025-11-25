Sudáfrica protagoniza el XV del año de World Rugby

La primera línea de esta selección de jugadores es completamente "bokke". Ox Niche y Thomas Du Toit son los pilieres elegidos, mientras que el recientemente nombrado como mejor jugador del mundo, Malcom Marx, conforma la posición de talonador.

La segunda línea la integran el inglés Maro Itoje que le quita el puesto al sudafricano Eben Etzebeth, presente en el XV de la pasada temporada; mientras que el irlandés Tadhg Beirne repite este año en la alineación.

El segundo de los hermanos Du Toit y nominado a mejor jugador del mundo, Pieter-Stepht Du Toit vuelve a estar presente en la tercera línea junto al inglés Tom Curray. El australiano Harry Wilson entra de número ocho mientras que el medio melé será el All Black Cam Roigard que adelantó a Antoine Dupont y a Gibson-Park en la presente edición.

Sudáfrica también cuenta con el número 10 en la selección de los quince mejores: el joven apertura de veintidós años de Stormers, Sacha Feinberg Mngomezulu.

La pareja de alas la conforman el francés Louis Bielle-Biarrey y el sudafricano Cheslin Kolbe. "La hormiga atómica" sudafricana repite este año en el XV otra vez después de que también fuese uno de los alas del 2024.

En la pareja de centros hay caras nuevas, el australiano Len Ikitau ha sido elegido como primer centro, mientras que el escocés Huw Jones será el segundo centro.

Situación opuesta en el zaguero, donde repite el neozelandés Will Jordan. El All Black vuelve a estar en el XV de World Rugby por quinta vez consecutiva en el que lleva reincidiendo desde el 2021 donde aparecía como ala hasta el año pasado.