Argentina-Francia y Euskadi-Chile, semifinales de pala corta en Bilbao

En el partido decisivo del grupo B, los argentinos Román Maldonado y Juan Luis Firpo han ganado por 2-0 (15-7 y 15-4) a los chilenos Manuel Domínguez y Raimundo Saez.

Con este resultado Argentina se ha asegurado el primer puesto del grupo mientas que en la sesión vespertina Chile, de nuevo con Domínguez y Saez, ha sellado el segundo con una cómoda victoria ante Portugal (15-5 y 15-2).

El Euskadi-Chile abrirá la sesión vespertina del jueves en el Bizkaia a las 16.00 horas y a su conclusión se disputará el Argentina-Francia del que saldrán los otros finalistas que se jugarán el título el viernes.