Ciclista colombiano es condenado por conducir ebrio en Mónaco

Según publicó este miércoles el diario Mónaco-Matin, Fernando Gaviria, hasta hace poco ciclista de Movistar y reciente fichaje del Caja Rural Seguros RGA, deberá asumir la sanción por conducir bajo los efectos del alcohol en las calles de Mónaco con una elevada tasa de alcohol en sangre.
En el juzgado, el ciclista profesional no contó con representación legal; se defendió a sí mismo y recibió una pena de prisión condicional y la suspensión de conducir en Mónaco durante dos años.
Gaviria, de 31 años, compareció el pasado martes ante el Tribunal en Mónaco por conducir bajo los efectos del alcohol, delito cometido un mes antes.
Según el diario, Gaviria explicó ante el Tribunal que había estado bebiendo por la mañana, antes de salir en su coche a comer; alegó ” estrés laboral y problemas familiares ” como motivos de su “error” , aunque se declaró culpable. “Dormí unas horas antes de salir. Pensé que podía llevarme el coche. En retrospectiva, no fue así” , dijo, según Monaco-Matin. “Fue un error mío, no lo volveré a hacer ”, afirmó. EFE