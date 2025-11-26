Lions-Packers y Cowboys-Chiefs, platos fuertes en la NFL en el día de Acción de Gracias

La tradición de los juegos de la National Football League en el Dia de Acción de Gracias se remonta a la creación de la liga, en 1920, aunque la repetición año con año de los Detroit Lions como equipo local en esta celebración data de 1934.

Este jueves los Lions recibirán a los Green Bay Packers, uno de sus clásicos rivales con los que se han enfrentado desde 1930, cuando Detroit jugaba bajo el nombre de los Portsmouth Spartans.

En esta campaña ambos equipos pugnan por meterse a los playoffs en la división Norte de la Conferencia Nacional (NFC). Los Lions son terceros del sector con 7-4, persiguen a Packers, que son segundos con 7-3; los dos están a la caza del líder Chicago Bears (8-3).

Los Dallas Cowboys son el otro equipo que tradicionalmente recibe un juego en su estadio en el Día de Acción de Gracias desde 1966.

Para este jueves el equipo de la estrella solitaria, que viene de vencer a los campeones Philadelphia Eagles, intentará mantener sus posibilidades de playoffs si vence a los Kansas City Chiefs, que requieren de la victoria sin no quieren retrasarse en su lucha por alcanzar la postemporada.

Los Cowboys ocupan el segundo escalón del Este de la NFC con 5-5, marca que les urge convertir en ganadora para seguir con sus aspiraciones. Los Chiefs son terceros en el Oeste de la Conferencia Americana con 6-5, debajo de Broncos (9-2) y Chargers (7-4), por lo que el único resultados que les sirve es el triunfo.

Desde 2006 la NFL amplió a tres partidos la cartelera en el Día de Acción de Gracias. Este jueves ese juego lo disputarán Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals.

La actividad continuará el viernes dentro del llamado 'Black Friday', que se disputa desde el 2023. Ahora chocarán los monarcas Philadelphia Eagles contra los Chicago Bears.

Para el domingo están programados 11 partidos entre los que destacan la visita de los Buffalo Bills a los Pittsburgh Steelers y el juego Indianapolis Colts ante Houston Texans.

La semana 13 concluirá el lunes, cuando los New England Patriots, el mejor equipo de la liga, que suma 10 triunfos y dos derrotas, buscará su décima victoria consecutiva en su duelo ante los New York Giants, que ya no tienen posibilidades de playoffs.

Partidos de la semana 13 de la temporada de la NFL:

Jueves 27.11: Lions-Packers, Cowboys-Chiefs, Ravens-Bengals.

Domingo 30.11: Browns-49ers, Titans-Jaguars, Colts-Texans, Dolphins-Saints, Jets-Falcons, Buccaneers-Cardinals, Panthers-Rams, Seahawks-Vikings, Steelers-Bills, Chargers-Raiders, Commanders-Broncos.