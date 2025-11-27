El Partizan rechaza la dimisión de Obradovic como técnico y le pide que se quede

"El comité ejecutivo decidió por unanimidad no aceptar la renuncia de Zeljko Obradovic y brindarle su apoyo incondicional, con el deseo de que continúe como entrenador principal del CB Partizan y tome las medidas necesarias para mejorar los resultados del equipo", señaló el club belgradense en un comunicado.

"Tras esta decisión, el club se dirigió a Zeljko Obradovic y le pidió que reconsiderara su renuncia, que la retirara y continuara trabajando", agregó la nota.

Obradovic presentó su renuncia un día después de la derrota de Partizan ante el Panathinaikos en Atenas por 69-91.

Tras 13 partidos disputados en la Euroliga, el equipo acumula un balance negativo de cuatro victorias y nueve derrotas, habiendo perdido siete de los últimos ocho encuentros, con lo que ocupa actualmente la décimo octava posición en la tabla.

El entrenador de 65 años, considerado el más exitoso en la historia del baloncesto europeo, con nueve títulos de Euroliga con cinco clubes diferentes, regresó al Partizan en 2021.

En su segunda etapa al frente del equipo serbio, Obradovic ganó dos títulos de la Liga ABA (2023 y 2025) y un campeonato de Serbia (2025).