Euskadi-Francia y España-Euskadi, finales de cesta punta

En categoría masculina, el vasco Aritz Erkiaga superó por 15-12 y 15-11 al navarro Rubén Bailo y relegó a España a la tercera plaza del grupo tras la victoria del francés Emeric Libois frente al mexicano Bruno Carvajal. Con estos resultados Euskadi y Francia lucharán por el título y España y México por la medalla de bronce.

En categoría femenina Euskadi se metió en la final a pesar de la derrota de Ihart Arakistain ante la francesa Oihana Sorozabal (14-15, 15-7 y 8-10) gracias a su mejor diferencia de juegos respecto al equipo galo y a México, que se disputarán el tercer puesto.

En la jornada del jueves se cerró también la liguilla de la modalidad de paleta cuero que deparó para el viernes las semifinales España-México y Argentina-Francia.