Jaxson Dart, de Giants, y Aaron Rodgers, de Steelers, reciben el alta

Los Giants informaron que Dart superó el protocolo de conmoción cerebral, con el visto bueno de un neurólogo independiente, que lo mantuvo fuera de acción por dos partidos consecutivos y podrá liderar la ofensiva de su equipo este lunes en su visita a los New England Patriots.

Jaxson Dart, novato de 22 años reclutado por New York en el Draft del pasado mes de abril, se consolidó en los controles del equipo a partir de la semana cuatro, por encima del veterano Russell Wilson, campeón en el Super Bowl XLVIII.

El desarrollo de Dart se detuvo durante el partido de la semana 10 ante los Chicago Bears, que abandonó debido a un golpe en la cabeza que lo envió al protocolo de conmoción cerebral, del que fue dado de alta este jueves.

La reaparición del chico originario de Kaysville, Utah, tendrá una prueba de alta exigencia ante los Pats, el mejor equipo de la NFL que marcha en la cima del Este de la Conferencia Americana (AFC) con 10 triunfos y 2 derrotas; los Giants son el peor de la Conferencia Nacional con 2 victorias y 10 tropiezos.

Para este domingo los Steelers también recuperarán a Aaron Rodgers, su mariscal de campo principal, quien no actuó en la derrota ante Chicago Bears debido a una fractura de la muñeca izquierda que sufrió en la semana 11 ante los Cincinnati Bengals.

Este jueves Rodgers regresó a la actividad completa con el equipo y volverá a la titularidad en el juego en el que Pittsburgh recibirá a los Buffalo Bills, un partido de vital importancia para ambos equipos.

Con el veterano de 42 años en los controles, los Steelers habían mantenido la cima del Norte de la AFC, hasta la derrota contra los Bears que les costó caer al segundo lugar, algo que buscan recuperar ante los Bills.

Buffalo, segundo del Este de la AFC con 7-4, requiere ganar para no retrasarse en la persecución de los Patriots, líderes del sector.

En Indianapolis, los Colts dijeron que Daniel Jones, su pasador principal, jugará el domingo contra los Houston Texans, a pesar de que tiene una fractura en el peroné.

"Estoy bien y estaré listo para jugar el domingo. Así lo hice la semana pasada, por lo que Estaré listo para jugar", afirmó Daniel este jueves luego de la practica en la que se le notó limitado en su movilidad y lejos de la rapidez que lo caracteriza.