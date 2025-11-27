McIlroy ve “muy difícil” una unificación del golf y tilda de “irracional” el gasto del LIV

“Como alguien que apoya la estructura tradicional del golf profesional masculino, debemos ser conscientes de que estábamos tratando de lidiar con personas que actuaban, en cierto modo, de forma irracional, simplemente en términos del capital que asignaban y el dinero que gastaban", afirmó McIlroy en un foro organizado por el canal estadounidense CNBC.

Para el golfista norirlandés, desde el nacimiento del LIV en 2022, sus responsables “aún no han recuperado nada” y “tendrán que seguir gastando ese dinero para mantener lo que tienen ahora”.

"Muchos de sus jugadores tienen contratos vencidos. Van a pedir la misma cantidad o, incluso, una mayor. LIV ha gastado cinco o seis mil millones de dólares (entre 4,4 y 5,1 millones de euros) y tendrá que gastar otros cinco o seis para mantenerse donde está”, barruntó el reciente ganador de la séptima corona del DP World Tour, el circuito europeo.

Entre las estrellas que militan en el circuito saudí, cuyos torneos no puntúan para el ránking mundial, están el español Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau, ganadores ambos de dos ‘majors’.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

McIlroy, quien pertenece al circuito estadounidense y al europeo expresó su escepticismo de que se pueda alcanzar un acuerdo entre el PGA Tour y el LIV y lo comparó con otros deportes donde se ha vivido también un cisma.

“Si nos fijamos en el boxeo, por ejemplo, o en lo que ha sucedido en el automovilismo en Estados Unidos con Indy, Nascar y todo lo demás, creo que para el golf en general sería mejor una unificación (…) Pero creo que con lo que ha sucedido en los últimos años, va a ser muy difícil lograrlo”, sostuvo el norirlandés.

El primer jugador europeo en conseguir el Grand Slam en golf garantizó que seguirá con su actual estatus: “Me siento mucho más cómodo estando del lado del PGA Tour que de su lado (LIV ) (…) ".

“El liderazgo que Brian [Rolapp] ya ha demostrado y hacia dónde quiere que vaya el PGA Tour, todos en el PGA Tour vemos que estamos en una buena posición y confiamos en que su dirección y liderazgo nos colocarán en el lugar correcto”, añadió sobre el consejero delegado del circuito estadounidense, nombrado en el cargo el pasado mes de junio.