Colombia, Venezuela y Perú al frente del medallero bolivariano

La delegación de Colombia mantiene el primer lugar con 68 medallas de oro, 59 de plata, y 39 de bronce, seguida por Venezuela con 51 de oro, 39 de plata y 45 de bronce.

El país anfitrión ha ganado 26 de oro, 34 plata y 41 de bronce hasta el sexto día de competencias en las distintas sedes de Lima y la surandina Ayacucho.

A su vez, Chile está en la cuarta posición con un total de 73 medallas, de las cuales 24 son de oro, 22 de plata y 27 de bronce.

Guatemala pasó al quinto puesto con 45 medallas, entre las cuales ganó 19 de oro, 10 de plata y 16 de bronce, mientras que Ecuador tiene 62 medallas, de las cuales 11 son oro, 26 plata y 25 bronce.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

País Oro Plata Bronce Total

.1. Colombia 68 59 39 166

.2. Venezuela 51 39 45 135

.3. Perú 26 34 41 101

.4. Chile 24 22 27 73

.5. Guatemala 19 10 16 45

.6. Ecuador 11 26 25 62

.7. Panamá 3 0 6 9

.8. El Salvador 2 6 8 16

.9. Rep. Dominicana 1 6 11 18

10. Uruguay 1 0 0 1

11. Paraguay 0 4 6 10.