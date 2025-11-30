El eritreo Biniam Girmay, elegido mejor ciclista de África por quinta ocasión

Girmay, de 25 años, ya obtuvo este galardón en 2020, 2021, 2022 y el pasado año, en el que venció en tres etapas del Tour de Francia y el maillot de la regularidad.

El premio lo recibió en una ceremonia celebrada en Kigali (Uganda), donde se disputaron los Mundiales de ciclismo a finales de septiembre, informa la Confederación Africana de Ciclismo en un comunicado.

El podio lo completaron los también eritreos Henok Mulubrhan (Astana), segundo, y Natnael Tesfazion (Movistar Team), en tercera posición.

En categoría femenina, Kimberly Le Court, de Mauricio, fue la ganadora el premio anual después de ganar una etapa del Tour de Francia y convertirse en la primera africana en vestir el maillot amarillo, que portó durante cuatro jornadas.

Le Court, de 29 años y quien milita en el AG Insurance Soudal Team, también se impuso en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja, en la primera ocasión en la que una corredora de África se adjudicaba una prueba del World Tour.

En segunda posición, quedó la sudafricana Ashleig Moolman Pasio, del mismo equipo que Le Court, y tercera fue la etíope Tsige Kiros, del CMC.