26-27. Los Broncos derrotan a los Commanders en tiempo extra en semana 13 de NFL

Denver manda en su zona con 10 triunfos y apenas 2 derrotas.

Washington se mantiene en el tercer escalón del Este de la Conferencia Nacional con balance de 3-9, lejos de los puestos que dan acceso a los 'playoffs'.

Por tercer partido consecutivo los Commanders no contaron con Jayden Daniels, su 'quarterback' principal, quien se dislocó el codo en la derrota de la semana nueve ante los Seattle Seahawks.

En los controles estuvo Marcus Mariota, quien no pudo evitar la séptima derrota en fila del equipo de la capital de Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Broncos dominaron el primer periodo impulsados por el buen trabajo de su defensiva que no permitió puntos. Denver abrió el marcador con un gol de campo de 33 yardas que convirtió Wil Lutz.

En el arranque del segundo cuarto, Dre Greenlaw interceptó a Marcus Mariota y evitó una anotación, acierto que su equipo capitalizó con otra patada de tres puntos de Lutz para alejarse 0-6.

Los Commanders despertaron a dos minutos del final de la primera mitad en una serie que recorrió 71 yardas hasta el 'touchdown' que consiguió Chris Rodriguez con un acarreo para tomar ventaja 7-6.

La respuesta de los Broncos llegó vía un envío a las diagonales que atrapó Courtland Sutton que los colocó arriba 7-13 al descanso.

El tercer cuarto se mantuvo el intercambio de ventajas.

Washington pegó primero gracias a una espectacular recepción de touchdown a una mano de Treylon Burks que los adelantó 14-13.

Denver recuperó el mando 14-20 con un acarreó de RJ Harvey.

En el comienzo del último periodo, una intercepción del equipo del entrenador Dan Quinn, a cargo de Bobby Wagner, dejó a la ofensiva dentro de zona roja, posición de la sacaron un gol de campo que recortó el marcador a 17-20.

Un gol de campo de Jake Moody igualó el juego 20-20 en el último segundo del tiempo regular.

En su serie inicial del tiempo, Broncos sumó con la segunda anotación terrestre de RJ Harvey; Washington contestó con envío de touchdown para Terry McLaurin, pero fallaron en la conversión de dos puntos con lo que Denver se llevó el triunfo 26-27.

La semana 13 concluirá este lunes, cuando los New England Patriots reciban a los New York Giants.