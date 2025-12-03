Acortan la ceremonia de entrega de llama olímpica en Atenas por pronóstico de tormentas

La ceremonia tradicional que se celebra en el estadio Panatenaico de Atenas, que acogió la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos en Atenas 1896, quedará reducida a la mera entrega de la llama olímpica por parte del Comité Olímpico Heleno a manos italianas, precisó el HOC en un comunicado.

El comité expresa su "pesar" por la imposibilidad de atender la asistencia organizada de escuelas de toda la región Ática, lo que significa que miles de estudiantes no podrán vivir "uno de los momentos más importantes del movimiento olímpico".

Garantizar "la seguridad de todos" es lo primordial, resalta la nota.

El programa artístico cancelado incluía actos musicales, teatrales, y coreográficos.

La ceremonia de duración limitada se llevará a cabo según lo previsto en el estadio Panatenaico a partir de las 11.00, hora local (09.00 GMT) y será transmitida en directo por la emisora pública griega, ERT.

HOC señala además que el relevo de la antorcha olímpica continuará con normalidad, en el centro de Atenas, donde habrá restricciones de tráfico.

El Servicio Meteorológico Nacional de Grecia (EMY) ha avisado de que a partir de mañana, jueves, se registrarán fuertes lluvias y tormentas en casi toda Grecia y los expertos advierten del alto riesgo de inundaciones, también en la capital.