La AMA pide "compromiso" para aplicar "de manera justa" el nuevo Código Mundial Antidopaje

"Los desafíos surgen cuando las reglas no se aplican de manera consistente. Donde la implementación es fuerte, la confianza crece. El 5 de diciembre, adoptaremos el Código Mundial Antidopaje revisado y las Normas Internacionales, resultado de dos años de consulta global. Su efectividad dependerá no solo del texto, sino de nuestro compromiso colectivo para aplicarlo de manera justa y sin vacilación", afirmó.

Banka confió en que así lo harán las partes interesadas de todo el mundo y todos los presentes en la Conferencia, que se prolongará hasta el próximo día 5, y señaló que la lucha antidopaje se enfrenta actualmente a nuevas presiones por el cambio tecnológico rápido, los incentivos financieros en expansión y las tensiones geopolíticas crecientes.

"Estos problemas no surgen de las reglas. El Código Mundial Antidopaje y las Normas Internacionales son robustos y adecuados para su propósito", dijo, tras destacar que "la AMA y la comunidad antidopaje han dado grandes pasos, no solo desde la última Conferencia Mundial, sino a lo largo de su historia".

En su opinión, en los últimos 26 años el "antidopaje global ha experimentado una transformación que pocos podrían haber predicho cuando AMA nació en 1999". "Lo que una vez fue un panorama fragmentado, con diferentes reglas, diferentes leyes y diferentes expectativas - se ha convertido en un sistema armonizado basado en la responsabilidad compartida entre los gobiernos y el movimiento deportivo. Algunos dudaron de que este modelo duraría, pero ha demostrado ser duradero y esencial para el éxito de todo el sistema antidopaje global", opinó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la intervención de Banka, la conferencia abordó los cambios propuestos al contenido del Código y las normas revisadas, que incluirán un mayor énfasis en los derechos humanos; la ampliación de la protección para menores y personas protegidas; la mayor responsabilidad del personal de apoyo a los deportistas; la introducción de expertos independientes en revisión y un enfoque más flexible en materia de sanciones.

También la ampliación de la definición de "fuente contaminada", así como de los derechos de apelación de los deportistas; el consentimiento necesario para la publicación de casos sin culpa; nuevas obligaciones para las organizaciones antidopaje y modificaciones para limitar el riesgo de parcialidad en el proceso de control antidopaje.

La Conferencia culminará con la Declaración de Busan el próximo día 5 y con la aprobación del Código Mundial Antidopaje 2027 y las Normas Internacionales por parte del Consejo Fundacional y el Comité Ejecutivo de la AMA, respectivamente.