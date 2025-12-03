Sheinbaum acudirá a Washington al sorteo del Mundial de Fútbol de la FIFA

“Yo creo que sí voy a ir. Yo creo que sí. Ya viajaría el jueves. Mañana les platicamos cómo va a estar”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque adelantó que será un viaje muy breve.

La mandataria mexicana señaló que en el evento, en el que también estará el primer ministro canadiense, Mark Carney, podría reunirse con Trump aunque “todavía no está definido”.

Sin embargo, Sheinbaum dijo que si fuera el caso “sería una reunión muy breve”.

“Entonces, es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”, enfatizó la jefa de Estado.

Respecto al evento, la presidenta dijo que su labor será abrir la “pelotita” del bombo en el que estará la selección de México.

Como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial del próximo año.

La FIFA determinó que México encabezará el Grupo A, con lo que también tiene asignado el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. Canadá lidera el Grupo C, mientras que Estados Unidos, que tendrá la mayoría de los partidos de la justa, encabezará el Grupo D.

El sorteo será uno de los actos previos más importantes al certamen, que México coorganiza y que tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La ceremonia, donde se revelará el futuro de las 48 selecciones nacionales que participarán en el evento deportivo, está programada para llevarse a cabo este 5 de diciembre y al día siguiente se sorteará el calendario de partidos y los estadios en los que se jugarán.