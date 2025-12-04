Aitor Francesena, surfista ciego y autor de "Surfear la vida": "hay que ser optimistas"

"Lo que más le gusta a la gente es que cuando lee el libro es como que soy yo el que está hablando", confiesa el surfista en declaraciones a EFE. El libro está escrito con la ayuda de un redactor, que ha plasmado lo que Francesena le contaba en sus reuniones: "Para mí ha sido como una especie de terapia".

Aitor afirma que su reciente obra "no tiene nada que ver" con los otros dos que ha publicado. "Los libros anteriores son manuales de surf porque me he dedicado toda la vida a ser entrenador de surf y he entrenado a la élite". El recién publicado es un "símil entre la vida y el surf, pero que no tiene nada que ver con el surf".

Tras perder la visión en un ojo a los 14 años y quedarse totalmente ciego a los 43 cuando una ola le reventó el ojo, en 2016 alcanzó su primer campeonato del mundo de surf adaptado.

Francesena se define como una persona sin filtros y a la que le "sale todo desde el corazón, para lo bueno y para lo malo". "Yo quiero ser más veces campeón del mundo", confiesa.

Una operación del hombro y una próxima prótesis de cadera le alejan del mar desde el 7 de octubre, pero trabaja en rehabilitación para recuperarse y volver a estar "al 100%".

Cuenta que tiene que mirar "las cosas duras, complicadas, malas" para afrontarlas y superarlas si quieres volver a alzarse con el trofeo. Aunque afirma que, sin saber perder, le extraña que se pueda ser un gran campeón.

"La vida es completa, pero hasta el punto que tú quieras", cuenta Francesena cuando piensa sobre la palabra resiliencia. "Si eres muy optimista es muy difícil salir de las situaciones. Entonces, lo que animo es a que seas más y optimista y, sobre todo, que de todas las situaciones se puede salir".

Francesena considera que la fuerza la saca de gente que está peor que él. Pero asegura que hay que ser paciente y darle tiempo al tiempo y que "unas heridas tardan más en curarse que otras, pero siempre se puede salir".