El Maratón Valencia, listo para batir su récord de corredores con 36.000 dorsales

Bajo el lema 'Valencia, paraíso del maratón', la prueba contará con un 67 % de participación extranjera, con 150 nacionalidades diferentes, un 14 % de corredores nacionales y un 17 % de la Comunitat Valenciana. De los 36.000 dorsales, un 77 % corresponde a la participación masculina y un 23 % a la femenina.

El acto de presentación tuvo lugar este jueves en Feria Valencia, donde el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao, aseguró que en la organización del maratón tienen la “ambición renovada” para hacer de su prueba un espectáculo deportivo que sea mejor cada año.

“Ante este nuevo reto que nos marcamos, haremos lo imposible y lo posible para vencerlo. En esta edición todo parece indicar que más de 36.000 atletas estarán en la línea de salida, lo que supondrá un récord de participantes en el historial del Maratón Valencia”, apuntó.

“Nuestra ilusión sigue intacta por que la ilusión competitiva acompañe a la popular. En Valencia nos planteamos todos los años dotar al maratón del mejor nivel cualitativo, motivándoles a los atletas de elite a conseguir las mejores marcas posibles”, afirmó

Mientras, el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, dijo que desde la organización hablan mucho del dato de participación internacional, porque es muy importante para el impacto económico, pero ello no significa que olviden a los corredores valencianos, que serán cerca de 7.000.

Además, Gómez afirmó que otro de los objetivos de esta edición es superar los 40 millones de euros de gasto turístico por parte de los participantes y acompañantes después de que en la anterior edición se quedaran cerca de esta cifra.

Por último, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, explicó que se ha hecho “un esfuerzo importante” con el dispositivo para el día de la carrera con más de 500 policías, más de 1.700 vallas y 4.000 voluntarios.

“Tengo en la memoria lo que vivimos el año pasado, pero también mirando hacia el horizonte, que hace que nuestra ciudad vuele y tengamos uno de los mejores maratones del mundo”, apuntó en alusión a las terribles consecuencias de la dana que azotó la región en octubre de 2025.

“Quiero recordar lo difícil que fue el año pasado dar el pistoletazo de salida al maratón, hacía escaso tiempo que esta tierra había sufrido la mayor tragedia de las últimas décadas y tomar la decisión fue muy complicado”, finalizó.