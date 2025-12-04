Italia establece un nuevo récord del mundo en el relevo mixto de 4x50 libre

El cuartero transalpino, integrado por Leonardo Diplano, Lorenzo Zazzei, Silvia Di Pietro y Sara Curtis, rebajó en 7 centésimas la anterior plusmarca universal que poseía Francia con un registro de 1:27.33 desde los Mundiales disputados en el año 2022 en Melbourne.

Una sensacional actuación que permitió a Italia imponerse por 78 centésimas all equipo húngaro, plata con un crono de 1:28.04, y por 1.16 segundos al cuarteto de los Países Bajos, que pese a la presencia de Marrit Steenbergen, tuvo que conformarse con el bronce.