04 de diciembre de 2025 - 17:15

Italia establece un nuevo récord del mundo en el relevo mixto de 4x50 libre

Redacción deportes, 4 dic (EFE).- El equipo italiano de relevos mixto estableció un nuevo récord del mundo del 4x50 libre tras imponerse este jueves en la final de los Europeos de piscina corta que se disputan en la ciudad polaca de Lublin, con un tiempo de 1:27. minutos

Por EFE

El cuartero transalpino, integrado por Leonardo Diplano, Lorenzo Zazzei, Silvia Di Pietro y Sara Curtis, rebajó en 7 centésimas la anterior plusmarca universal que poseía Francia con un registro de 1:27.33 desde los Mundiales disputados en el año 2022 en Melbourne.

Una sensacional actuación que permitió a Italia imponerse por 78 centésimas all equipo húngaro, plata con un crono de 1:28.04, y por 1.16 segundos al cuarteto de los Países Bajos, que pese a la presencia de Marrit Steenbergen, tuvo que conformarse con el bronce.