Steenbergen reclama la corona con dos oros y dos plusmarcas continentales

Un botín que no pareció saciar el voraz apetito de Steenbergen, que pese al cansancio acumulado, tuvo tiempo para contribuir de manera decisiva a la medalla de bronce que el equipo de los Países Bajos conquistó en la final del relevo mixto de 4x50 libre, en la que Italia estableció un nuevo récord del mundo (1:27.26).

Pero Marrit Steenbergen, de 25 años, no estaba dispuesta a que nada ni nadie le hiciese sombra como dejó claro desde la primera final de la jornada, la de los 100 estilos, en la que la neerlandesa adornó su claro triunfo con una nueva plusmarca continental.

La neerlandesa, que firmó un tiempo de 56.26 segundos, rebajó en 25 centésimas la anterior plusmarca europea que poseía la legendaria nadadora húngara Katinka Hosszu desde el ya lejano 2017 con un crono de 56.51

Un 'mordisco' que permitió a Steenbergen, que ya había logrado en Lublin en la final del relevo femenino de 4x50 libre, aventajar en medio segundo a la belga Roos Vanotterdijk, plata, en casi un segundo a la israelí Anastasia Gorbenko, bronce.

Si Marrit Steenbergen presentó su candidatura al trono en la categoría femenina, en la masculina el suizo Noé Ponti dio un nuevo paso el camino hacia su consagración como el indiscutible 'rey' europeo de la piscina corta, tras contabilizar su segunda medalla de oro en Lublin al imponerse en la final de los 100 estilos.

Una prueba en la que Ponti, vigente campeón del mundo de la distancia, volvió a hacer valer su maestría tanto en los giros como en el nado subacuático para doblegar al francés Maxime Grousset, que como ya ocurrió en los 50 mariposa volvió a sucumbir ante el helvético.

De nada le valió a Grousset situase casi a la par de Ponti tras el paso por la braza, ya que el suizo, de 24 años, con un impresionante giro final volvió a ponerse claramente en cabeza.

Y es que mientras el nadador galo daba hasta cuatro brazadas en el tramo final de crol, Noe Ponti todavía seguía bajo el agua aprovechando al máximo su sensacional nado subacuático.

Pero no así se rindió Maxime Grousset, vigente campeón del mundo de los 50 y 100 mariposa en piscina larga, y apretó hasta el final a Noe Ponti, que se apuntó la victoria por tan sólo una centésima, tras tocar la pared en un tiempo de 50.52 segundos, nuevo récord de los campeonatos.

Si Ponti lideró de principio a fin la prueba corta de estilos, el irlandés Daniel Wiffen, vigente campeón olímpico de los 800, esperó al último hectómetro para dar el golpe de gracia a la final de los 1.500 libre.

Cien metros finales en los que el irlandés no sólo enjugó el 1.12 segundos de desventaja que contaba con relación al húngaro Zalan Sarkany, sino que acabó aventajando, tras tocar la pared en un tiempo de 14:13.96 minutos, en 1.55 segundos al magiar, que debió conformarse con la plata.

Espectacular remontada que permitió a Wiffen, que ya fue bronce en el Aqua de Lublin en los 400 libre, revalidar el título de campeón de Europa que ya logró hace dos años en la localidad rumana de Otopeni.

Completó la nómina de ganadores el británico Duncan Scott, que se impuso con un tiempo de 1:40.54 minutos, a su compatriota Jack McMillan, oro en los 400 libre, en la final de los 200 libre, una de las más esperadas, tras la igualdad vivida en las preliminares y semifinales.

Pero en la final el versátil Scott impuso su ley y aventajó en 40 centésimas a McMillan, plata, y en 94 al irlandés Evan Bailey, que se colgó el bronce con un crono de 1:41.48 minutos.