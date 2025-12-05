Argentina gana a Países Bajos y se medirá a España en semifinales el domingo

"Los Leoncitos" evitaron los "strokes" frente a los neerlandeses gracias al tanto de Ruiz, después de tres intentos fallidos de penalti córner en el partido, para jugarse el pase a la final frente a España, que hoy se impuso a Nueva Zelanda (4-3).

El equipo que dirige Juan Ignacio Gilardi, medalla de oro con "los Leones" en los Juegos de Rio 2016, opta a su tercer título mundial júnior en India, después de haber conquistado los de 2005 y 2021, con un plantel que incluye gran parte del bloque que fue campeón de los Juegos Panamericanos júnior de Asunción este año.