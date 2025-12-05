Ayora se mete en la puja en Sudáfrica al quedar a siete golpes del noruego Reitan

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- El noruego Kristoffer Reitan, con un total de -12, se mantiene en el liderato del Nedbank Challenge de Sudáfrica, del DP World Tour, el circuito europeo, una vez completada este viernes la segunda jornada, en al que el español Ángel Ayora fue de los mejores, lo que le sitúa a siete golpes de la cabeza y con opciones de pujar por la victoria.