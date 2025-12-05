Polideportivo
Ayora se mete en la puja en Sudáfrica al quedar a siete golpes del noruego Reitan

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- El noruego Kristoffer Reitan, con un total de -12, se mantiene en el liderato del Nedbank Challenge de Sudáfrica, del DP World Tour, el circuito europeo, una vez completada este viernes la segunda jornada, en al que el español Ángel Ayora fue de los mejores, lo que le sitúa a siete golpes de la cabeza y con opciones de pujar por la victoria.

Reitan no estuvo tan acertado como en la ronda inaugural en el campo de Sun City y acabó con 69 golpes, tres por debajo del par, si bien vio reducida su ventaja a un solo impacto sobre el francés Adrien Saddier (-11).

Con -9 están el también francés Julien Guerrier y el sudafricano Christiaan Bezuidenhout, el mejor de la ronda con 65 golpes.

Ayora firmó una destacada actuación, con un 'eagle', cinco 'birdies' y un 'bogey', para acabar con 66 golpes (-5) y ponerse décimo con opciones de remontar en las dos jornadas que restan del torneo que homenajea a la leyenda del golf sudafricano, Gary Player, de 90 años, en el que no hay corte.

También quedaron bien situados Alejandro del Rey, con -4, y Jorge Campillo, con -3.

