Ayora se mete en la puja en Sudáfrica al quedar a siete golpes del noruego Reitan

Reitan no estuvo tan acertado como en la ronda inaugural en el campo de Sun City y acabó con 69 golpes, tres por debajo del par, si bien vio reducida su ventaja a un solo impacto sobre el francés Adrien Saddier (-11).
Con -9 están el también francés Julien Guerrier y el sudafricano Christiaan Bezuidenhout, el mejor de la ronda con 65 golpes.
Ayora firmó una destacada actuación, con un 'eagle', cinco 'birdies' y un 'bogey', para acabar con 66 golpes (-5) y ponerse décimo con opciones de remontar en las dos jornadas que restan del torneo que homenajea a la leyenda del golf sudafricano, Gary Player, de 90 años, en el que no hay corte.
También quedaron bien situados Alejandro del Rey, con -4, y Jorge Campillo, con -3.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy