El dominicano Jiménez ayuda a ganar a Toros y busca regresar a las Grandes Ligas

El talento de Jiménez causó que los Medias Blancas de Chicago le otorgaran una extensión de 43 millones de dólares antes de disputar su primer partido en las Grandes Ligas, pero tras arribar al máximo nivel de la MLB las lesiones han impedido que muestre el potencial que se esperaba de él.

"Para nadie es un secreto que me lesiono mucho, pero estamos con la frente en alto", dijo Jiménez al hablar a la prensa durante su participación en la liga dominicana.

Entre las múltiples lesiones que ha sufrido Jiménez se cuentan un desgarró el tendón pectoral izquierdo, así como también en el tendón de la corva de la rodilla derecha, lesiones que lo han llevado de ser un bateador de 31 jonrones en 2019, a quedarse sin disputar un solo partido en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

"No ha sido por no trabajar, sino por cosas de béisbol", ha señalado Jiménez sobre su constante lucha con las lesiones.

Ante esta situación, que lo ha excluido del máximo nivel de la MLB, Jiménez utiliza el torneo local como una vitrina para mostrar lo que puede brindar cuando está en plenitud de condiciones.

"Estamos 'ready' ahora mismo. Cuando digo que me siento bien es porque puedo jugar", ha dicho Jiménez, quien a este viernes batea para .239, con seis dobles, tres jonrones, 16 carreras remolcadas y 11 anotadas en 24 partidos con los Toros, segundos en el campeonato.

El bateador de 29 años ha mostrado su mejor versión en la última semana, en la que en cinco partidos posee un promedio con el madero de .375, con un vuelacercas, cinco anotadas y seis remolcadas.

"Empieza a mostrar el tipo de bateador que es. Va de menos a más y está entrando en el calor del juego, buscando sus picheos con más consistencia y cada vez que no persigue picheos fuera de la zona, tiene resultados positivos", afirmó el mánager de los Toros, Víctor Estévez, quien no tiene dudas de que Jiménez cuenta con los recursos para volver a establecerse en las Grandes Ligas.

"Todos sabemos lo que debió ser Eloy Jiménez, que hubo factores, como lesiones, que no le favorecieron, pero él tiene el potencial para hacerlo y confiamos en que puede hacerlo", dijo Estévez.

Jiménez, quien reveló que tiene ofertas de equipos de la MLB, también ha demostrado que puede jugar en la primera base, posición que ha defendido en ocho partidos, lo que se suma a su capacidad para estar en las esquinas de los jardines y como bateador designado, atributos que puede brindar a la organización que decida confiar en darle una nueva oportunidad.